Gomidas oyunu Fransa'da turnesinde

İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Kasım 2020'de Türkçe ve Fransızca prömiyerini yapan Gomidas, 100. oyununa yaklaşırken mart ayında Paris ve Nice şehirlerinde sahne alacak.

Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler'in üstlendiği oyunda Fehmi Karaarslan Gomidas karakterine hayat veriyor ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ederek Gomidas Vartabed eserlerini seslendiriyor.

22 Mart Cuma Nice şehrinde Complexe Barsamian'da sahnelenecek olan Gomidas, 23 Mart Cumartesi Paris Théâtre du Gymnase Marie Bell'de Paris'li tiyatroseverlerle buluşacak.

Gomidas, Paris ve Nice turneleri öncesinde ise Fransızca gösterimiyle 19 Mart Salı 20.00'de Fransız Kültür Merkezi Beyoğlu'nda seyirciyle buluşacak.