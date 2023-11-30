Gönen Barajı bu sefer doluluk oranı ile alarm veriyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Gönen/Yenice Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 8'den yüzde 100 seviyelerine yükseldi. Baraj kapakları açılmak zorunda kalındı.

Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Gönen/Yenice Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 8'den yüzde 100'e yükselmesini sağladı. Baraj kapakları açılmak zorunda kalınca Gönen ovasını su bastı.

İlçede rögarlar tıkanırken yolların çamur göletine döndüğü görüldü. Gönen Kaymakamlığı, yurttaşları taşkın riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle denildi:

"DSİ Gönen Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Gönen Barajında doluluk oranı yüzde 100’ü buldu. Saat: 12:00 itibariyle baraja gelen su: 555 m3/saniye, barajdan savaklanan su miktarı:692 m3/saniye. Gönen çayına yan derelerden gelen sularla çay halen yüksek seviyede su taşımaya devam ediyor. Bu durumunun bir süre daha devam edeceği dikkate alınarak Gönen Çayı boyunca ev ve işyeri bulunan vatandaşlarımızın taşkın riskine karşı tedbirli olmalarında fayda mülahaza edilmektedir."