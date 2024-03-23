Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı: 7 gündür tedavi görüyor

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması sebebi ile 7 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Gönül Yazar, 2022 yılında evinde geçirdiği kazada sol gözünü kaybetmişti.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gönül Yazar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, dün gece bir buçuk saat telefonda Gönül Yazar’la konuştuğunu ifade eden Akay, Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması sebebi ile 7 gündür hastanede tedavi gördüğünü ifade etti.

Doktorların Gönül Yazar'ın bacağındaki leblebi büyüklüğündeki pıhtıyı tamamen eritmeye çalıştığını belirten Akay, "Değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı" ifadelerine yer verdi.

Gönül Yazar'ın iğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Kaya, "Tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Temmuz 2021'de Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sanatçının evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü ifade edilmişti.

Onur Akay, Mayıs 2022'de de Gönül Yazar'ın evinde geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiğini açıklamıştı.