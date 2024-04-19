Google, 28 çalışanını işten çıkardı

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Google, İsrail hükümetiyle yapılan ve Amazon’un da dahil olduğu 1,2 milyar dolarlık bulut sözleşmesi Nimbus Projesi’ne karşı düzenlenen protestolara katılan 28 çalışanını işten çıkardı.

Oturma eylemlerini organize eden No Tech For Apartheid (Apartheid İçin Teknoloji Yok) adlı gruba bağlı Google çalışanları yaptıkları açıklamada işten çıkarmaların “aleni bir misilleme eylemi” olduğunu belirtti. Google’ın küresel güvenlikten sorumlu başkanı Chris Rackow ise “gerekirse daha fazla önlem alacakları” uyarısında bulundu.