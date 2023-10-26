Google Arts and Culture, "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonu oluşturdu

Google ile Kültür Bakanlığı arasında Google Arts and Culture platformunda "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonu oluşturuldu.

Google Türkiye ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle işbirliğine imza attı.

Google Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sağladığı içeriklerle Google Arts and Culture platformunda "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonu oluşturuldu.

Dijital koleksiyon, uzmanların katkılarıyla hazırlanmış 70'den fazla hikayeye, yazılı ve görsel içeriklere, 10 videodan oluşan belgesel serisine ve Türkiye'de ilk kez kaydedilen 17 yeni "Street View" çekimine ev sahipliği yapıyor.

Koleksiyon, Türkiye'nin tarihi eser, ören yeri, sanat ve el sanatları, yemek kültürü gibi hem çok bilinen hem de gizli kalmış pek çok değerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Antik kentlerden mozaiklere, deniz ürünlerine kadar pek çok farklı alanda seçkinin bulunduğu koleksiyon, Google Arts & Culture platformu ve ücretsiz mobil uygulaması üzerinden keşfedilebilir.

TÜRKİYE KÜLTÜR VARLIKLARI BELGESELİ DE KOLEKSİYONUN İÇİNDE

İngiliz tarihçi, yazar ve belgesel yayıncısı Bettany Hughes tarafından oluşturulan 10 videodan oluşan belgesel serisi de dijital koleksiyonun içerisinde yer alıyor.

Aralarında İlber Ortaylı, Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Zeynep İnankur, Fatma Acun, Sevan Bıçakçı, Refika Birgül gibi tarihçi ve uzmanların da bulunduğu belgesel serisi, İngilizce ve Türkçe alt yazılarla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Seride yer alan filmler arasında "Osman Hamdi Bey", "Ölümden Sonra Hayat", "Mevlana ve Mirası", "Troya ve Efsaneleri", "Bir İnanç Merkezi Olarak: Efes", "Mozaikler", "Osmanlı Çini ve Halı Sanatı", "Cumhuriyet ve Atatürk", "Antik Çağlardan Günümüze Mücevher" ve "Yenikapı Batıkları" var.

YEMEK KÜLTÜRÜNDEN SEÇKİLER DE KOLEKSİYONDA

Türkiye'nin zengin mutfak kültüründen oluşan seçkiler de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sağladığı içeriklerle platformda yer alıyor.

Geleneksel Türk kahvaltısından dolmalara, çay ve Türk kahvesi kültüründen çorbalara, zeytinyağlılardan on dakikalık mezelere kadar farklı yazılı ve görsel içerikler, platformda hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlandı.

ÖREN YERLERİ VE MÜZERLERİN SAYISI ARTTI

Kültür mirasının dijitalleşmesine katkı sağlamak için dijital olarak gezilebilen müze ve ören yerlerinin sayısı artırıldı. Google Street View teknolojisi ile çekimleri yapılan tarihi ve kültürel lokasyonların Google Arts & Culture platformuna entegrasyonu tamamlandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak ziyarete açıldı.

Google Arts & Culture, dünyanın farklı köşelerinde 80'den fazla ülkede kültür çalışmaları yürüterek 3 binden fazla kurumla iş birliği yapıyor.