Google, Cumhuriyet Bayramı için özel doodle hazırladı

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir doodle hazırladı. Doodle üzerinde TBMM'nin ilk binasını resmedildi. Kullanıcılar binanın üzerine tıklandığında ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" yazısı karşılarına çıkıyor. Doodle, gün boyunca Google'ın ana sayfasında yer alacak.

Güncel 29.10.2023 10:08 Giriş: 29.10.2023 10:08

Güncelleme: 29.10.2023 10:35 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle anasayfasında özel "doodle" kullandı. Arama motorunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk meclis binasına yer verildi. Kullanıcılar binanın üzerine tıklandığında ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" hakkında bir arama karşılarına çıkıyor. Google ayrıca ön izleme olarak da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlu Olsun" mesajına yer verdi. İlk Meclis binasının kullanıldığı doodle, gün boyunca Doodle, Google'ın ana sayfasında yer alacak.