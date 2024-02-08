Google'dan ChatGPT'ye rakip: "Google Gemini" dönemi başladı

Google, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Gemini isimli yeni yapay zeka sistemi için yeni özelliklerini duyurdu.

Google, Aralık ayında duyurduğu Gemini isimli yeni yapay zeka sistemini kullanıma açıldığını duyurdu.

Google'dan yapılan açıklamada Google'ın sohbet robotu Bard'ın yerini alan Gemini'nin alacağı ve yapay zekanın metin, görüntü, ses ve video alanlarında işlem yapılabileceği belirtiliyor.

Google'a göre Gemini, Pixel 8 Pro'da yapılan kayıtları hızlı bir şekilde özetleyebilecek ve WhatsApp başta olmak üzere mesajlaşma hizmetlerinde otomatik yanıtlar verebilecek.

Bard artık Gemini oluyor ✨ Fikirlerinizi güçlendirmek, yazmak, öğrenmek, planlamak ve çok daha fazlasını yapmak için Gemini ile sohbet edin. https://t.co/TjmR7pX2Nm pic.twitter.com/b8DTA8I0bp — Google Türkiye (@googleturkiye) February 8, 2024

GOOGLE İÇİN YENİ BİR DÖNEM

Gemini'nin yapay zeka bölümü olan Google DeepMind'ın CEO'su Demis Hassabis, "Bu, yapay zekanın gelişiminde önemli bir kilometre taşı ve Google'da bizim için yeni bir dönemin başlangıcı" dedi.

Google, yaklaşık on yıl önce Londra merkezli DeepMind'ı satın almak için Facebook'un ana şirketi Meta'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle yarışmış ve şirketi satın almayı başarmıştı.

Teknolojinin problem çözme becerileri, yapay zekayı destekleyenler arasında insanların yaşamını kolaylaştıran atılımlara yol açabileceği şeklinde algılanıyor.

Ancak tartışmanın karşı tarafında, teknolojinin bu gidişle insan zekasını gölgede bırakarak milyonlarca iş kaybına ve dezenformasyon ile ya da nükleer silahların konuşlandırılmasını tetiklemek gibi yıkıcı etkilere yol açmasından endişe edenler var.

Gemini'nin gelişi, OpenAI ve Microsoft ile tırmanan yapay zeka rekabetinde çıtayı yükseltmesi bekleniyor.