Google'dan Gemini kararı: Bir özellik askıya alındı

Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki 'yanlışlıkların' ardından askıya aldı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

GOOGLE, TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Google'ın yapay zeka destekli görüntü oluşturma uygulaması Gemini 'beyazlara karşı ırkçılık' yapmakla suçlanmıştı.

Oluşturulan insan görsellerinin büyük çoğunluğunun beyaz olmadığının fark edilmesi üzerine, Kullanıcılar Gemini uygulamasına beyazlara karşı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Google'dan bir açıklama yapıldı. Şirket, X'ten (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada "Gemini'nin bazı tarihsel görüntü oluşturma tasvirlerinde yanlışlıklar sunduğunun farkındayız" diyerek özür diledi.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ