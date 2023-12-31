Google'dan yeni yıla özel "doodle"

En popüler arama motorları arasında yer alan Google yeni özel 'doodle' tasarladı. Google tarafından tasarlanan doodle ile kullanıcılar, yılbaşına özel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile yeni yılı kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, yılbaşı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde konfetiler yer alıyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.