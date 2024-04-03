Google gizli sekmedeki kayıtları silecek

ABD’de San Francisco'daki federal mahkemede görüşülen uzlaşma anlaşması kapsamında Google, kullanıcıların ‘gizli sekme’deki kayıtlarını silmeyi kabul etti.

Google, kullanıcılarının gizli sekmedeki kayıtlarını silmeyi kabul etti.

Buna göre şirket, topladığı "yüz milyarlarca" özel tarama veri kaydını silecek.

2020 yılında ABD’de açılan ve Google’ı gizli modda gezinirken bile kullanıcı verilerini toplayarak insanların gizliliğini ihlal etmekle suçlayan bir toplu dava kapsamında uzlaşma sağlandı.

San Francisco'daki federal mahkemede sağlanan uzlaşma anlaşmasının şartlarına göre, şirket anlaşmanın beş yıl boyunca yürürlükte olmasını sağlamayı kabul etti.

BBC’nin haberine göre veri silme işlemi ABD dışında da geçerli olacak.

Google sözcüsü Jorge Castaneda yaptığı açıklamada "Her zaman haksız olduğuna inandığımız bu davayı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. şirketin herhangi bir tazminat ödemeyeceğini belirten Castaneda, "Hiçbir zaman bir bireyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir şekilde kişiselleştirme için kullanılmamış eski teknik verileri silmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.