Google, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı

Google, video platformu YouTube'da 100 çalışanı işten çıkararak ana şirket tarafından kısa süre önce duyurulan yüzlerce işten çıkarmaya yenilerini ekledi.

Google, YouTube'da 100 çalışanı işten çıkardı.

The New York Times, YouTube'un operasyon ve içerik oluşturucu yönetim ekiplerindeki çalışanlara işlerine son verildiğinin söylediğini, ayrıca işten çıkarmaların öncelikle YouTube'un içerik oluşturucularına destek sağlayanları etkilediğini bildirdi.

Son işten çıkarmalar, Google'ın organizasyonunda yeniden yapılanmaya gittiği bir dönemde gerçekleşti.

İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRECEK



Ekonomim'de yer alan habere göre; The Hill'e konuşan bir sözcü, Google'ın geçen hafta Google Asistan üzerinde çalışan yüzlerce çalışanı ve Google'ın bilgi ve bilgi ürünleri ekiplerinde çalışan yüzlerce çalışanı işten çıkardığını söyledi ve ancak sayı belirtmeyi reddetti.

Sözcü ayrıca geçen hafta yaptığı açıklamada, Google'ın dijital hizmetler ve ürün alanından birkaç yüz çalışanın daha işten çıkarıldığını ve merkezi mühendislik ekibindeki birkaç yüz pozisyonun da ortadan kaldırılacağını söyledi.