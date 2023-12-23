Görev yeri değişimleri dikkat çekmişti: HSK'den "soruşturma" vurgulu kararname açıklaması

HSK, dün yayımlanan kararnamede Hrant Dink ve Ayhan Bora Kaplan’ın soruşturmasını yürüten savcıların da yer aldığı görev değişikliğine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. HSK açıklamasında, "Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır" denildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 21 Aralık tarihli güz kararnamesinde bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinde yapılan değişikliğe ilişkin yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, öncelikle mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığı belirtilerek, görev değişiklği hakkında yayımlanan haberlerin "yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan güz kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

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T24'te yer alan habere göre, HSK tarafından yayımlanan mazaret kararnamesinde dikkat çeken isimler arasında Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının başındaki Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz da yer aldı. Bu görevinden alınan Yıkılmaz, Yargıtay Savcılığı'na atandı.

Hrant Dink ve Balyoz soruşturmalarının kritik savcısı, Dink cinayetinde kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlayan ve son olarak kara para aklama gibi suçlamalarla yürütülen Dilan Polat soruşturmasının başındaki İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) savcı olarak atandı. Kökçü, Dink cinayeti soruşturmasını yürütürken de bu görevinden alınmıştı.

İzmir Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilerek “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanan ve yer değiştirme cezası bulunan Antalya BAM savcısı da Erzurum'a atandı.

Kararnamede, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yargıdaki "rüşvet ve yolsuzluk" iddialarının ardından yürütülen soruşturmada HSK tarafından tanık olarak dinlenen Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Erdinç Bayhan, İstanbul BAM'a düz savcı olarak gönderildi.