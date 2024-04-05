Görev zararı 337,4 milyar lira

İktidarın seçim dönemlerinde propaganda aracı haline dönüştürdüğü KİT’lerin borcu 2023 yılında 794,7 milyar TL’ye çıktı. Seçim vaatleri ve enflasyonu gölgeleme görevlerinden kaynaklanan görev zararı da 337,4 milyar TL oldu.

Havva GÜMÜŞKAYA

Kamunun önemli işletmeleri borç sarmalından çıkamıyor. AKP iktidarının özelleştirme tercihi sonucu birbiri ardına elden çıkartılan kamu iktisadi teşekküllerinden geriye kalanlar da borç içinde yüzüyor. KİT’ler ile özelleştirme programına alınan kuruluşların borçları 2023’te 794,7 milyar TL’ye ulaştı. İktidarın seçim propagandası için araç haline getirilen KİT'lerin borçları son üç yılda 6 kat arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler İstatistikleri’ne göre 2020 yılında 124,9 milyar TL olan borç, 2023’ün son çeyreğinde 794,7 milyar TL’ye fırladı. 22 kamu iktisadi teşebbüsüne ilişkin istatistiklere göre borçların 684,4 milyar TL’si ticari bankalar, vergi, çiftçi ve SGK borçları gibi iç borçlardan oluştu. KİT’ler ile özelleştirme programındaki kuruluşların ticari bankalara olan borcu 204,7 milyar TL, vergi borcu 29 milyar TL, çiftçilere olan borcu ise 14,3 milyar TL’yi buldu. İç borcun en büyük bölümü ise 276,9 milyar TL ile gerçek ve tüzel kişilere olan borçlardan oluşuyor. KİT’ler ile özelleştirme programındaki kuruluşların 110,3 milyar TL’lik dış borçlarının 98,7 milyar TL‘sinde Hazine garantili borçlardan oluşuyor.

KİT’lerin ve ilgili kuruluşların, iktidarın verdiği seçim vaatleri ve enflasyonu gölgeleme görevlerinden kaynaklanan görev zararı da 337,4 milyar TL oldu. İktidarın ekonomi politikası nedeniyle mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında en büyük görevlendirme gideri, 231,8 milyar TL ile BOTAŞ’ın oldu. BOTAŞ’ı 77,5 milyar TL ile EÜAŞ, 21,4 milyar TL ile de TMO takip etti.