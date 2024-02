Görevden alınan Hafize Gaye Erkan, X'te hala başkan

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya profilini güncellemedi. Erkan'ın X'teki profilinde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı | Governor of Central Bank of the Republic of Türkiye" ibaresi yer alıyor.

Güncel 04.02.2024 13:16 Giriş: 04.02.2024 13:16

Güncelleme: 04.02.2024 13:24 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

2 Şubat Cuma günü Resmi Gazete kararı ile görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya platfromu X'teki profilini güncellemedi. Erkan'ın profilinde "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı | Governor of Central Bank of the Republic of Türkiye" ibaresi yer alıyor. Erkan, 160 bin takipçisi bulunan X hesabı ile Linkedin’de Merkez Bankası Başkanı olarak görülüyor. "AFFIMI İSTEDİM" DEMİŞTİ Erkan, konu ile ilgili Twitter hesabında yaptığı açıklamada “Ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” demişti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra da Erkan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile görevden alındığı bilgisi Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Ayrıca Merkez Bankası'nın 6 Şubat Salı günü açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısının da Hafize Gaye Erkan tarafından açıklanacağı bilgisi kurumun sitesinde yer alıyor.