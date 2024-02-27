Görevden alınan il emniyet müdürü, kardeşinin adının geçtiği tutanağı değiştirmiş

Görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan'ın, silahlı bir saldırıda da adının geçtiği, Mehmet Aslan'ın ise ifadeyi alan komiseri çağırarak tutanağı değiştirdiği iddia edildi. Öte yandan Nezir Aslan isminin tutanaklara geçmesini sağlayan ve ismin çıkarılması talimatına karşı gelen komiserin il dışına tayin edildiği öğrenildi.

Kardeşi makaron kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra görevden alınan Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve yakın ekibiyle ilgili açılan soruşturma dosyasına ilginç bir görüntü girdi.

Şikayet dilekçesinde Aslan’ın gözaltına alınan kardeşi Nezir Aslan’ın isminin Suriyeli bir şahsın Mersin’de silahla vurulması olayında geçince ifade ve tutanakların dönemin asayiş müdürü ve yardımcısının baskısıyla değiştirildiğini öne süren iş insanı Aziz Savaş, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Cengiz İ. ve Nezir Aslan’ın olaydan bir saat kadar sonra bir kafede görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarını dosyaya sundu.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, görüntülerde, Nezir Aslan ve Cengiz İ’nin yaklaşık 2.5 saat boyunca görüşme yaptıkları, bu sırada masaya aralarında polislerin de olduğu iddia edilen bazı kişilerin gelip gittikleri görülüyor.

Savaş, dilekçesinde, 21 Şubat 2022 tarihinde Mezitli ilçesinde Suriyeli zengin bir şahsın silahla yaralandığını, olayın azmettiricisi olduğunu öğrendiği Cengiz İ. ve Aydın V. İsimli kişi ile Nezir Aslan’ın bir mekanda saatlerce oturduğuna ilişkin görüntüler olduğunu öğrendiğini belirterek, "Yaralama olayı ile ilgili tutulan tutanaklarda ve Cengiz D’nin ifadesinde Nezir Aslan isminin geçmesi sonrası dönemin Asayiş Müdürü ve Asayiş’ten sorumlu müdür yardımcısının yaptığı baskı ile ifade ve tutanakların değiştirildiğini, delil karartıldığını duydum" dedi.

Savaş bu iddiasının ardından bu kez dosyaya, azmettirici olduğu öne sürülen Cengiz İ., ile Nezir Aslan’ın olaydan yaklaşık 1 saat kadar sonra bir kafede saatler süren bir görüşme yaptıklarını gösteren kamera kayıtlarını sundu.

"İSTEDİĞİNİ ALAMAYINCA VURDURDU"

Öte yandan, Suriyeli zengin bir iş insanının yaralanmasına giden süreç iddiaya göre Mersin’de benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan Cengiz İ.’nin, söz konusu iş insanının mekanına el koymaya çalışması sonrası yaşandı.

İddiaya göre, Cengiz İ. istediğini alamayınca, adamlarına Suriyeli iş insanının vurulması talimatı verdi. Bunun üzerine iş insanı 21 Şubat 2022 günü 21.30 sularında Mezitli’de uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından vuruldu.

Olayı araştıran polis, yaralama olayına karışan şüphelilerin olayın hemen ardından Cengiz İ. ile görüştüklerini belirledi. Bunun üzerine Cengiz İ. gözaltına alındı. Ancak Cengiz İ ifadesinde, olayla ilgisinin olmadığını, kendisinin olayın olduğu saatlerde Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan ile bir kafede oturduğunu söyledi.

"TUTANAKLAR DEĞİŞTİRİLDİ"

Yine iddiaya göre Cengiz İ’nin bu beyanı üzerine, konu önce dönemin Asayiş Şube Müdürü Ali Kaplan’a ardından da Mersin İl Emniyet Müdürü Mustafa Aslan’a taşındı. Daha sonra müdür Kaplan, soruşturmayı yürüten komiseri yanına çağırarak, Cengiz İ’nin ilk ifadesinin dosyadan çıkarılmasını, Nezir Aslan ile ilgili kısımların tutanağa geçirilmeden şahsın yeniden sorgulanmasını istedi.

Dosyaya bakan komiser bu talebi yerine getirmek istemedi. Ancak baskılarla söz konusu soruşturmada önceden tutulan tutanaklar ve Nezir Aslan’ın isminin geçtiği ifadeler çıkarılarak, yeniden tutanaklar düzenlendi ve ifade alındı. Daha sonra da Cengiz İ. serbest bırakıldı.

KOMİSERE İL DIŞI TAYİN

Öte yandan Nezir Aslan isminin tutanaklara geçmesini sağlayan ve ismin çıkarılması talimatına karşı gelen komiser de başka bir gerekçe bulunarak il dışına tayin edildi. Bu arada dosyada yapılması gereken kamera kayıtlarının toplanması gibi basit işlemler de göz ardı edildi.

Ancak Nezir Aslan’ın makaron kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınmasının dosyanın bir kez daha ele alındığı öğrenildi.