Görevini yapmayan da suçlu

Haber Merkezi

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), son dönemde artan çocuk istismarı haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak istismarların arttığına dikkat çekti.

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Bu ülkede, yakalandıysa ve hukuka uygun yargılandıysa eğer, cinsel istismar faillerine mahkemelerde verilen cezalar Mecliste infaz adı altında affedildi. En son Temmuz 2023’te yangından mal kaçırırcasına TBMM’de kabul edilen yasa ile çocuk cinsel istismarcıları ve kadın katilleri de salıverildi. Adalet Bakanlığı 2019 yılında cinsel istismar verilerini sitesinden kaldırdı. Sadece Adalet bakanlığı değil; ilgili hiçbir kurum istismarın önlenmesi için düşünmesi ve çalışması gereken kurum ve kişilere veri sağlamıyor. Zaten bir önleme eylem planı yapmak isteyen kurum var mı o da artık belli değil. Çocuk pornografisinden milyarlar kazanan uluslararası suç çetelerinin Türkiye’de cirit atmalarına uzunca bir süredir göz yumuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Müftülüklere Anayasa’nın laiklik ilkesi ayaklar altına alınarak tanınan resmi nikâh kıyma yetkisinin yasalaşmasından sonra kaç kız çocuğunun resmi nikâhla da evlendirildiğini sormaya kimse girişmiyor bile. Uyarıyoruz: Çocuk cinsel istismarı, bir ülkenin tüm ekonomik kaynaklarına ve topraklarına el konulması kadar yıkıcı ve yok edici bir sorundur. Herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır.”