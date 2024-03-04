Görevlilere gönderilen mesaj sehven atılmış

Haber Merkezi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında görevlilere gönderilen "İzin türü olarak ‘insani’ ya da ‘uzun dönem’ yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir" mesajına ilişkin açıklama yaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ÖSYM mesajın sehven gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır."