Görme kaybına bile yol açabilir

Rüzgâr ve soğuk hava, göz kuruluğunu tetikliyor. Hekimler “Bol su için, suni gözyaşı damlasından faydalanın, bilgisayar kullanırken gözleri dinlendirin” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Gözlerde yanma, batma, kızarıklık, kumlanma hissi gibi belirtiler varsa göz kuruluğu ile karşı karşıya olabilirsiniz. Daha şiddeti olgularda ise görme kaybının bile olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ "Toplumda yüzde 10 oranında görülen kuru göz hastalığına sonbahar-kış aylarında daha sıklıkla ve daha şiddetli olarak rastlamaktayız. Bu aylarda kuru, soğuk ve rüzgarlı havaya maruz kalmak bu durumu tetiklemektedir" dedi. Altuğ, "Göz kuruluğu ilerledikçe görme kaybı gelişebilir, hatta bazen bu durum kalıcı bir hale dönüşebilir" dedi. Altuğ, göz kuruluğunu önlemek için önerileri şöyle sıraladı:

Rüzgârlı havalarda gözlerinizi koruyun: Rüzgarlı havalarda geniş çerçeveli gözlüklerden faydalanabiliriz.

Bol su için: Yetersiz su içildiğinde gözyaşı üretimimiz azalır. Günde en az iki litre su içilmesi önerilir.

Kapalı ortamlarda nem oranını ayarlayın: Kapalı ortamları sık sık havalandırmaya ve klimadan çıkan havanın direkt yüzünüze gelmemesine özen gösterin.

Suni gözyaşı damlalarından faydalanın: Göz hekiminizin önerisine göre gözlerinizi suni gözyaşı damlalarıyla nemlendirin.

Gözlerinizi ekran başında dinlendirin: Bilgisayar kullanırken gözlerimizi normal kırptığımızdan daha az sıklıkla kırparız. Bu nedenle gözlerinizi 40 dakikada bir 40 saniyelik aralarla dinlendirin.

Kontakt lens kullanıyorsanız daha dikkatli olmalısınız: Kontakt lensle kornea tabakası arasında sürtünme artacağından kuru göz şikâyetleri artmaktadır. Lens uygulamasında doktorunuzun önerilerine uymalısınız.