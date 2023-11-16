Görseli düşünmek: Görsel İdeoloji ve Kültür Tartışmaları

Ekdergi ve İBB Kültür tarafından düzenlenen “Görseli Düşünmek” konuşma serisi görsel ideolojisi üzerinden kültür tartışmalarını başlatıyor. Ezel Akay’ın 2 Aralık Cumartesi günü Beyoğlu Sineması’nda açılışını yapacağı seride, Özgür Taburoğlu, Fırat Arapoğlu, Mehmet Berk Yaltırık da konuşmacı olarak yer alacak. 12 hafta boyunca farklı alanlardan isimlerin katılımı ile Beyoğlu Sineması ve Metro Han’da gerçekleşecek etkinliklere görsel ideoloji üzerine söyleyecek sözü olan herkes katılabilir.

İki binli yılları yarılamaya hazırlanırken her insanın “dijital görüntü” çağının gönüllü neferi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı telefonların bir an bile yalnız bırakmadığı bizler hayatın görsel kodları arasında itaat ederek yaşıyoruz. Birer “görüntü nesnesi” olarak hem de! Görsel ideolojinin hizmetinde yaşanan bu hayatın alışkanlıkları bizleri değişime zorluyor. İşte bu değişimi konuşmak üzere 2 – 17 Aralık tarihleri arasında önemli bir konuşma serisi hayata geçiyor.

Yedi yıldır ülkenin en zengin kültür-sanat platformlarından biri olmayı başaran Eleştirel Kültür - ekdergi.com ve İBB Kültür, “Görseli Düşünmek” başlığı altında görsel ideoloji ve kültür tartışmalarına başlıyor. Sinemadan edebiyata, sanattan popüler kültüre ve mimariye, fotoğraftan, TV dizileri ve çizgi romanlara kadar görselliğin tartışılacağı konferans dizisinde Ezel Akay, Özgür Taburoğlu, Fırat Arapoğlu, Mehmet Berk Yaltırık ile başlayan seri 12 hafta boyunca farklı alanlardan konuşmacıların katılımı ile Beyoğlu Sineması ve Metro Han’da devam edecek.

“Görseli Düşünmek” konuşmaları yakın tarihe tanıklık etmek ve görselin içinde yerinizi almak üzere sizleri davet ediyor.

Sinema Bize Bakıyor!

Ezel Akay ile Sinema ve Kültür Buluşması

2 Aralık 2023 Cumartesi

Beyoğlu Sineması 14.00-16.00

Ünlü yönetmen Ezel Akay, "Neredesin Firuze?" ve "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filmleriyle Türk sinemasına yeni bir soluk getirdi. Akay, 2 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte sinema, gelenek, popüler kültür, halk kültürü, kitch ve müzik gibi konularda kendi sinemasını anlatacak.

Ayna İmgesinin Çözünürlüğü:

Özgür Taburoğlu'nun Gözüyle

3 Aralık 2023 Pazar

Beyoğlu Sineması 14.00-16.00

Ünlü psikanalist Jacques Lacan'ın ayna evresi teorisinden ilham alan Özgür Taburoğlu, 3 Aralık'ta ayna imgesinin çözünürlüğüne dair ilginç bir sunum gerçekleştirecek. Taburoğlu, çocukların aynadaki görünüşleriyle ruhsal örgütlenmeleri arasındaki karmaşıklığı incelerken, aynanın çözünürlüğünün nasıl değişebileceğini sorgulayacak.

Çağdaş Sanatta Görüntü Üretimi Üzerine:

Fırat Arapoğlu ile Sanatın Derinliklerine Yolculuk

16 Aralık 2023 Cumartesi

Metro Han 14.00-16.00

Sanat eleştirmeni Fırat Arapoğlu, çağdaş sanatı anlamaya odaklanarak, temel kavramları ele alacak ve sanatın güncel konularını yorumlamaya dair yöntemleri katılımcılara sunacak. 16 Aralık'ta gerçekleşecek olan etkinlik, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesini, malzeme kullanımını, biçim çeşitliliğini ve çağdaş sanat ortamlarını inceleyerek günümüz sanatını analiz etmeye yönelik bir deneme olacak.

Türk Korku Edebiyatının Kökleri ve Korku İmgeleri:

Mehmet Berk Yaltırık ile Yolculuk

17 Aralık 2023 Pazar

Metro Han 14.00-16.00

Mehmet Berk Yaltırık, Türk korku edebiyatının kökenlerini ve korku imgelerini 17 Aralık'ta tartışıyor. Türk edebiyatında geç başlayan ancak son yıllarda yükselen korku türünün nasıl geliştiğini, Osmanlı dönemindeki etkilerini ve korku edebiyatının öncülerini ele alacak. Edebiyatseverleri, korku tutkunlarını ve meraklıları etkileyici bir yolculuğa davet ediyor.