Görüntüler 7 yıl sonra dosyada

Haber Merkezi

IŞİD’in Ankara Garı’ndaki Barış Mitingi’ne yönelik canlı bomba saldırısı davasında yeni skandallar ortaya çıktı. Yedi ayda serbest bırakılan Ahmet Güneş’le ilgili kanıtlar, dosyaya yedi yıl sonra gönderildi.

IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki Barış Mitingi’ne yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin yeni görüntüler 7 yıl sonra ortaya çıktı. Davanın firari sanıklarından olan ve katliamdan bir yıl önce yakalanmasına, görsellerden IŞİD’in kendisinin de katıldığı infazının görüntülerine ulaşılmasına rağmen yedi ayda serbest bırakılan Ahmet Güneş’le ilgili kanıtlar, dosyaya yedi yıl sonra gönderildi. Görüntülerin ardından Güneş’in yedi ay içerisinde serbest bırakılması büyük tepki çekti. Güneş’in videoda infaz edilecek kişi ile Arapça konuşarak infaz edileceğini anlatması da videoda bulunuyor.

DUA OKUDULAR

Güneş’in videoda, çevredekilere önündeki kişinin ölüp yere düştüğünde dua okunmasını emrettiği de görüldü.

Dosyaya firari IŞİD’lilerle ilgili başka videolar da girdi. Boş bir fabrikanın etrafında çekilen videoda IŞİD’lilerin silahlı eğitim yaptığı anlar görüldü. Bu videoda IŞİD’liler kendi yazdıkları marş ve IŞİD bayrağı ile yürüdü. Videoda firari sanık Ahmet Güneş’in ise bu IŞİD’lilerin eğittiği anlar da yer aldı.

KİMİ, NEDEN KORUYORSUNUZ?

10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası Avukat Komisyonu, yarın görülecek duruşma öncesi heyet değişikliğine ilişkin, "Neyi gizliyorsunuz, kimi koruyorsunuz?" diye sordu.

10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası Avukat Komisyonu, yarın saat 10.00’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşma öncesi dayanışma çağrısı yaptı. Komisyon, mahkeme heyetinin değiştirilmesi ile ilgili "Sürekli hale gelen heyet değişikliği dava dosyasının sürüncemede bırakıyor ve katliamın aydınlatılmasına engel oluyor” açıklaması yapıldı.