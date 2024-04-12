Görüntüler ortaya çıktı: Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar

Diyarbakır’da kar maskeli iki kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Diyarbakır Valiliği, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde yüzlerini kar maskeleriyle kapatan iki kişi iddiaya göre, gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip, tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, kar maskesi ile kahvehaneye girip ateş açan kişilerle ilgili açıklamada bulundu.

Valilik açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır’da kar maskeli şahıslarca yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı haberinin terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.