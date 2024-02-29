Görüntüler ortaya çıktı: Lise müdürü ile oğlu, otobüste tartıştıkları yaşlı çifti darp etti

Mersin'de İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T. , belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. ve eşi H.P. ile tartıştı. Baba ile oğlu, çifti darp etti. İsmet T. tutuklanırken, 17 yaşındaki Ahmet Oğuz T. serbest bırakıldı. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını bildirdi.

Mersin'de belediye otobüsünde kaydedilen görüntü dehşete düşürdü. Bir lisede müdür olduğu öğrenilen İsmet T. (43) ile oğlu Ahmet Oğuz T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Baba ile oğlu, tartışmanın ardından yaşlı çifti darp etti. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre; olay, Mersin'in Toroslar ilçesinde bir belediye otobüsünde meydana geldi.

Mersin Şehir Hastanesi'ne giden otobüste yolculuk yapan ve lise müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu Ahmet Oğuz T., kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamadığı belirtilen böbrek yetmezliği hastası R.P. ve eşi H.P. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında önce Ahmet Oğuz T. ardından da baba İsmet T., çifte saldırdı.

Görüntüleri ortaya çıkan olayın şüphelilerinden baba ile oğlunun, derbedilen çiftin şikayeti üzerine, aynı gün gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından da İsmet T.'nin tutuklandığı, oğlunun ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, otobüste İsmet T. ve Ahmet Oğuz T. ile R.P. arasında yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.

Yaşlı çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.