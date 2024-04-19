Görüşme şimdiden düelloya döndü

Erdoğan’ın ‘konuşulacak çok şey var çıkışına’ Özel ‘gündemlerim ile geleceğim’ dedi. Siyasal İletişim Uzmanı Özçelebi: “Erdoğan gündem belirlemek istiyor ama Özel’in elinde ekonomik kriz gibi can alıcı sorunlar var”

Haber Merkezi

Yerel seçimlerden yenilgiyle ayrılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasını seçim değerlendirmesine çevirdi. Gerekli değişimi yapacaklarını tekrar eden Erdoğan, konuşmasını Cumhur ittifakına teşekkür ederek, Yeniden Refah ile CHP’yi hedef alarak ve partisine moral vermeye çalışarak sürdürdü. Erdoğan’ın CHP Lideri Özgür Özel ile görüşme sorusuna verdiği cevap ise gelecek dönem açısından dikkat çekti. Erdoğan, Özel’e kapısının açık olduğunu yinelerken ‘konuşacak çok konu başlığımız var’ dedi.

Özel ise buluşmaya dair dün konuştu. Erdoğan’dan randevu isteyeceğini belirten Özel, bunun bir nezaket ziyareti olmadığını belirtti. Görüşmeden önce parti içi kurullara danışacağını ve görüşmeye hazırlıklı gideceğini de söyledi.

Tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşen Erdoğan’ın Özel ile yapacağı görüşmeyi Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi değerlendirdi.

ERDOĞAN KENDİNE ALAN ARIYOR

Seçim kaybıyla beraber Erdoğan’ın ilk işinin kendisine ve partisine olan güvensizliği ortadan kaldırmak isteyeceğini vurgulayan Özçelebi, “Erdoğan parti içerisindeki kopmaları da görüyor. Elitler ve alt sınıflar arasında makas git gide açılıyor. O da ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözleriyle öncelikle kendi içine sıkı durun, dağılmayın mesajı verdi. Herkesin tekrar ayağa kalkmasını istedi” dedi.

Özçelebi şöyle konuştu: “Diğer yandan ‘sandığa gitmeyen seçmenin mesajını aldık’ söylemleri ile hareket ediyor ancak içeriğe dair hiçbir şey sunamıyor. Hem yenilgiyi sandığa gitmeyen seçmen ile meşrulaştırıyor. Hem de özünde derin ekonomik krizi etkilerinin olduğu ve bunda da çok büyük oranda kendi payının olduğu özeleştiriyi geçiştiriyor. Öte yandan da CHP’ye dönük eleştirilerini esirgemiyor. Muhalefet de kazanmadı demek istiyor. Ancak günün sonunda Erdoğan bu seçimi kaybetti ve önümüzdeki dönem için manevralarda bulunacağı alanlar arıyor. Muhalefetle görüşmesi de bu anlamda okunabilir”

Erdoğan’ın son süreçte ülke gündemini belirleyemediğini belirten Özçelebi, “Bundan sonra Erdoğan bu temaslarla ‘üstümüze düşeni yaptık-yapıyoruz’ mesajları ile tekrar gündemi kendisinin belirleyeceği bir süreç işletmek isteyecektir. Özel ile görüşme konusunda ‘Konuşacak çok şeyimiz var’ sözleri de bunun işaretidir” dedi.

ÖZEL’İN VE ERDOĞAN’IN TORBALARI FARKLI

Özel’in görüşmeye ‘ben kendi gündemlerimle gideceğim’ sözlerinin buna karşılık olduğunu belirten Özçelebi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özel, Erdoğan’ın karşısına ciddi bir hazırlıkla çıkacağının sinyallerini veriyor. Öyleyse Erdoğan’ın ve Özel’in gündemlerinin birbirinden farklı olacağını söyleyebiliriz. Özel’in daha şimdiden saydığı gündemler arasında emekliler, ekonomik kriz gibi meseleler var. Bunların yanına atamaların yapılmaması gibi ülkenin ciddi sorunları da eklenecektir. Burada da dikkat edilecek bir nokta Özel’in gündeminde Erdoğan’ın tersine ‘Anayasa’nın’ olmamasıdır”

SARAY MI ÇANKAYA MI?

“Bu görüşmenin nerede olacağı meselesi de önemli diyen Özçelebi, “Saray mı yoksa Çankaya mı? Bu küçük gibi görünen konu bile ikili açısından önemli. Çünkü özellikle siyasetin tıkandığı zamanlarda bu küçük detaylar oldukça etkili olabilir hamlelere dönüşebilirler. Özel Saray’a giderse bu Saray rejimini kabul edeceği Erdoğan Çankaya’yı kabul ederse muhalefetin Saray politikaları eleştirilerinin kabul edileceği bir anlama gelebilir.” İfadelerine yer verdi.