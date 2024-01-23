Görüşmeye ilişkin iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in teklifine sıcak bakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde yerel seçimlerin değerlendirildiği belirtildi. Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak Kılıçdaroğlu'nun sıcak bakmadığı iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dün bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde saat 19.40’ta başlayan yemek, geç saatlere kadar sürdü.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, baş başa yenen yemekte yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Kulislerde Özel'in, Kılıçdaroğlu’na yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği ancak kendisinin buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

ÖZEL'İN KILIÇDAROĞLU MESAJI

Özgür Özel, dün Dersim'de eski CHP Milletvekili Kamer Genç’i anma törenine katılmıştı.

Özel açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şu mesajı vermişti:

"Dün gelmeden önce Sayın Genel Başkanımızı aradım, dün akşam bir araya gelecektik, kendisinin programı olduğu için bu akşama erteledik. Bizim geleneğimizdir, gelmeden önce Kemal Bey’i ararız. ‘Memleketinize bir talimatınız, bir söyleyeceğiniz var mı’ deriz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok selam söyledi. Sizin de selamlarınızı alıp ona götüreceğim. Herkesin bizden bir beklentisi var, şunu söylüyorlar: ‘Aman Kemal Bey’e vefalı olun.’ Hep şunu söylüyorum: Vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var ama benim anladığım vefa şu: Bir önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Biz partisini Nazımiye’de, Tunceli’de ve Türkiye'de iktidar yapacağız.

Genel Başkanımıza da Deniz Baykal’a da Bülent Ecevit’e de İsmet İnönü’ye de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de vefamızı onların partisini iktidar yaparak göstereceğiz. Sakın, Kamer Ağabey’in yolundan ayrılmayın. Onun yolu doğruluk, dürüstlük yoludur. Sakın partimizin, Atatürk’ün yolundan ayrılmayın. Atatürk’ün yolundan sapmayana hiç kimse bir şey yapamaz.”