Gövdesinden parça kopan uçağın fabrikadan eksik cıvatayla çıktığı iddiası

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing" marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesindeki bir parçanın kopmasının yankıları sürerken, söz konusu uçağın fabrikadan bazı cıvataları olmadan çıktığını ileri sürdü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing" marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesindeki bir parçanın kopmasının yankıları sürerken, söz konusu uçağın fabrikadan bazı cıvataları olmadan çıktığını ileri sürdü.

WSJ'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, Alaska Hava Yollarına ait uçağın cıvatalarından bazılarının fabrikadan ayrılırken eksik olduğu iddia edildi.

Haberde, fabrika çalışanlarının üretim esnasında "737 MAX 9" tipi yolcu uçağının kapısını takarken, cıvataları eksik koyduklarının düşünüldüğü savunuldu.

Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, filolarındaki "Boeing Max 9" uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını ifade etmişti.

UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMUŞTU

Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.