Göz göre göre kamu zararı!

İsmail ARI

Bursa’daki AKP’li Osmangazi Belediyesi göz göre göre milyonlarca liralık bir kamu zararına imza attı. Belediye, şartlı bağışla aldığı arsada bağış şartına uymadı. Bağışçı, belediyeye karşı açtığı davayı kazandı. Karar kesinleşirse belediye milyonlarca lira ödeme yapmak zorunda kalacak.

Osmangazi Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Sefa Yılmaz’ın, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporunda çarpıcı bilgiler yer aldı. Yılmaz’ın hazırladığı rapora göre, Osman Odman isimli bir yurttaş 2008 yılında Küçükbalıklı Mahallesi’nde taşınmazını “mevcut şekliyle kullanılmak kaydıyla” Osmangazi Belediyesi’ne bağışladı.

Belediye, 2014 yılında bağışlanan arazinin imar planı değiştirdi ve rekreasyon alanından spor alanına dönüştürdü. 3 Şubat 2014’te Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolle Osmangazi Atletizm Salonu bu arsa üzerine inşa edildi.

Ardından araziyi bağışlayan Osman Odman, Osmangazi Belediyesi’ne karşı Bursa 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı, belediyenin bağış şartına uymadığını ifade etti. Mahkeme, 50 milyon 192 bin TL’nin yasal faizi ile Osman Odman’a ödenmesine karar verdi. Ayrıca 4 milyon 21 bin TL’lik yargılama gideri ile avukatlık ücreti de Osmangazi Belediyesi’nin kasasından çıkacak.

YASAL İŞLEM YAPILMALI

CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz ise raporunda “Karar istinafa taşındı. Bursa 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar kesinleşirse Osmangazi Belediyesi bir bedel ödemeden bağış yolu ile aldığı bu arsa için yasal faizi ile davacıya 60-70 milyon TL civarında bir ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Vatandaştan bu bağış alınırken bir şart olmadan alınmalıydı. Eğer şartlı bağış olarak alınıyorsa da Meclis kararı olmalıydı. Bursa 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı kesinleştiğinde belediyemiz yüklü miktarda zarara uğrayacaktır. Karar kesinleşirse söz konusu zararın doğmasına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.