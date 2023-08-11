Göz hastanesine yine göz diktiler

Sağlık Bakanı’nın ‘kapatmayacağız’ sözünü verdiği Ankara’daki Ulucanlar Göz Hastanesi’nin kapatılmak istendiği belirtildi. Meslek örgütleri ise duruma tepkili.

Haber Merkezi

Etlik Şehir Hastanesi açılırken kapatılacağı söylenen ancak daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "kapatmayacağız" sözünü verdiği Ulucanlar Göz Hastanesi yeniden kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Hastanemi Açın Platformu'ndan yapılan açıklamada "Geçen yıl eylül ayında Etlik Şehir Hastanesi'nin açılması gerekçesiyle önce kapatılan, 6 gün sonra açılan, Bakan Koca'nın 'kapatmayacağız' sözü verdiği hastane yeniden kapatılmak isteniyor. Üstelik bu kez akıllara ziyan sinsi bir planla kapatılıyor. Dışkapı Hastanesi'nden geriye kalan çok az bölüm ve sağlık emekçisinin taşındığı Mevki Hastanesi'ne taşınarak Ulucanlar Göz Hastanesi de yok edilmek isteniyor. Tam bir fırsatçılık" denildi. Hastanenin kamunun elindeki iki dal hastanesinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Geçen yıl hocalarının, hekimlerinin, cihazlarının çoğu Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü halde geride kalan ve yeniden atananların gayretiyle tekrar toparlanmıştır. Hastanemiz sadece Ankara'ya değil tüm Türkiye'den gelen ayda 23 bin göz hastasına üst düzey sağlık hizmeti vermekte, ayda 850'ye varan göz ameliyatı yapmaktadır. Özellikle yoksul halkın ücret ödemeden üst düzey göz sağlığı hizmeti alabildiği en önemli göz hastanesidir. Özel göz hastaneleri her gün yeni şubeler açıp büyürken, kamunun elindeki en önemli göz hastanesinin yok edilmesi iyi niyetle bağdaşamaz. Hastanedeki sağlık emekçileri tedirgin, gelecek kaygısı içindedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sözünde durmaya çağırıyoruz. Ulucanlar Göz Hastanesi kapatılamaz."