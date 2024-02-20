Gözaltına alınan avukat Feyza Altun için destek çağrısı

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Altun'un sosyal medya hesabından destek çağrısı yapıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Feyza Altun hakkında 'şeriata hakaret ettiği' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Avukat Altun gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Feyza Altun hakkında, TCK’nin 216/1 maddesine muhalefet iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Avukat Feyza Altun, şeriat karşıtı açıklamaları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçu isnadıyla gözaltına alınmış olup, gözaltı süresinin dolmasından sonra sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine sevk edilecektir.



Mevcutlu olarak Adliyeye getirilecek olan Av. Feyza… pic.twitter.com/2b3AJ3TYFU — Feyza Altun (@feyzaltun) February 19, 2024

Altun'un hesabından gece saatlerinde yeni bir paylaşım yapıldı.

Feyza Altun, Beykoz Adliyesi’nin önünde destek beklendiği belirtilerek “Yarın saat 10:00'da tüm halkımızı ve meslektaşlarımızı Beykoz Adliyesine bekliyoruz. Türkiye'de rejimle ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'te bitmiştir” ifadelerine yer verdi.