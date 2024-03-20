Gözaltına alınan BirGün yazarı Attila Aşut serbest bırakıldı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Aşut'un ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Konuya ilişkin BirGün gazetesinden yapılan açıklamada sürecin avukatlar tarafından takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Aşut, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

📢 Yazarımız Attila Aşut, Ankara’daki evinden gözaltına alınmıştır. Kendisi şu anda ifadeye götürülmektedir.



Avukatlarımız süreci takip etmek için harekete geçmiştir.



Konuyla ilgili detayları kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.