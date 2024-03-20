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Gözaltına alınan BirGün yazarı Attila Aşut serbest bırakıldı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alınarak ifade vermeye götürüldü. Aşut, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Medya
  • 20.03.2024 11:58
  • Giriş: 20.03.2024 11:58
  • Güncelleme: 20.03.2024 15:54
Kaynak: Haber Merkezi
Gözaltına alınan BirGün yazarı Attila Aşut serbest bırakıldı

BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Aşut'un ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. 

Konuya ilişkin BirGün gazetesinden yapılan açıklamada sürecin avukatlar tarafından takip edildiği bilgisi paylaşıldı.

Aşut, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  

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