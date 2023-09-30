Gözaltına alınan ÖHD’li Özalp serbest bırakıldı

Haber Merkezi

Polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınan avukat Lezgin Özalp serbest bırakıldı.

İstanbul’da Kağıthane Belediyesi önünde polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Lezgin Özalp serbest bırakıldı. Gittiği bir hayvan barınağında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada barınağın güvenlik görevlileri tarafından darp edilen Özalp’ın daha sonra olay yerine çağrılan polisler tarafından da darp edildi ve “kasten yaralama” iddiasıyla gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Özalp, serbest bırakıldı. Özalp’ın güvenlik görevlileri ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.