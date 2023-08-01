Gözaltına alınmışlardı: Grup İsyan Ateşi üyelerinin Dersim'e girişi yasaklandı

21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde sahne alması planlanan Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup, Tunceli Valiliği kararıyla festival programından çıkarıldı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Grup İsyan Ateşi üyelerinin Dersim'e girişi de yasaklandı.

Tunceli Valiliği, 21'inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermeni dans grubu Veradardz Folk Grup’un sahne almasını yasakladı.

Yasağın ardından dün akşam saatlerinde aralarında Grup İsyan Ateşi üyelerinin de bulunduğu 7 kişi Seyid Rıza Meydanı’nda gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre gözaltına alınanlar sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Grup İsyan Ateşi üyeleri Yusuf Rencüzoğulları, Melisa Yılmaz ve Ali Rencüzoğulları, zırhlı araçla apar topar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Erzincan'a götürülme gerekçesi ise Dersim'e girişlerinin yasaklanması olarak belirtildi.

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN GÖZALTINA ALINDIK"



Kent dışına çıkarılan grup üyeleri, hastane önünde açıklama yaptı. Burada konuşan Yusuf Rencüzoğulları şunları söyledi:

“Geçen yıl, 20'nci Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde yasaklanmamızın ardından Muti Köprüsü’nde üzerimizde helikopter uçurulmuş ve 2 gün bekletilmiştik. Bugün 21'incisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nde konserimiz Tunceli Valiliği tarafından yasaklanmış. İl sınırları içerisinde sokak ortasında, hiçbir gerekçe gösterilmeden işkenceyle gözaltına alındık. Gözaltı sürecinde serbest bırakılacağımız söylenmesine rağmen il dışına çıkarıldık. Faşizmin hiçbir baskı ve saldırısı devrimci sanata zincir vuramayacaktır."

FESTİVAL TERTİP KOMİTESİ: GERİ KALAN PROGRAMLAR AYNEN UYGULANACAK



Festival Tertip Komitesi, Valiliğin yasak kararını duyurduğu açıklamasında geri kalan festival programının aynen uygulanacağını belirtti.

Açıklamada "21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programı kapsamında Grup Yorum, Grup isyan Ateşi ve Veradardz Folk Grup'un sahne alamayacakları, ancak geri kalan festival programının merkez ve ilçelerde tüm coşkusuyla aynen uygulanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

TACAR: COŞKULU ŞEKİLDE FESTİVALİMİZİ YAPACAĞIZ



Tertip komitesinden Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Özkan Tacar da Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, "Valiliğin bildirimiyle birlikte üç grubun festivalde yer almamasına ilişkin bir yazılı karar tarafımıza iletildi. Bu gruplarımızın da 'Festivalin bizim yüzümüzden olumsuz bir noktaya çekilmesini istemeyiz' demeleri festivalin yapılması açısından olumluluktur. Tertip Komitesi olarak, bu üç grubun dışında festival aynen devam edilecek diye irademiz var. Dolayısıyla bu gruplarımızla diğer sanatçı dostlarımız belki bir parçayla dayanışma göstererek bu giderilebilir. İl merkezi ve ilçelerimizde coşkulu bir şekilde festivalimizi yapacağız. Tüm Dersimli ve dostlarımızı festivalimize bekleriz" dedi.

Geçen seneki festivalde yine Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin programdan çıkarılması istenmiş, Dersim’e gelmek isteyen grup üyeleri hakkında il sınırları içine giriş yasağı konulmuş, sanatçılar Muti Köprüsü'nde bekletilerek Dersim'e alınmamışlardı.