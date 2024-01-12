Gözler ‘canlı yayınlanan ilk soykırımın’ davasında

Dış Haberler

İsrail Gazze Şeridi’nde katliamlarını sürdürürken tüm gözlerin döndüğü Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davası Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) görülmeye başlandı. Dün görülen ilk duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinlenirken bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da canlı yayınlanan duruşma, Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan ve ülkedeki apartheide karşı duruşuyla tanınan Profesör John Dugard’ın sunumuyla başladı. Daha önce iki saat olarak açıklanan duruşmaların süresi, İsrail’in talebi üzerine 3 saate çıkarıldı.

DAHA DEĞERSİZ DEĞİLLER

Avukat Max du Plessis, Gazze halkının hayatının diğer halklardan değersiz olmadığının altını çizerek Divan'dan koruyucu rolünün gereğini yapmasını istedi. Avukat Blinne Ni Ghralaigh ise "Gazze'deki soykırım, ekranlarımıza canlı olarak aktarılan Filistin halkına yönelik soykırımın dehşetine rağmen, kurbanlarının dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak yayınladıkları tarihteki ilk soykırım oldu" ifadelerini kullandı. Vaughan Lowe da İsrail’in eylemlerinin, işgal altındaki bir toprakta gerçekleştiğine ve bu durumun, İsrail’in iddia ettiği BM şartındaki 51. maddedeki "meşru müdafaa" hakkı kapsamına girmediğine işaret etti. Güney Afrika'nın istediği 9 ihtiyati tedbir arasında İsrail’in, Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek insani yardıma erişimlerini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunması yer alıyor.