Gözler delege yapılanmasında

Hüseyin ŞİMŞEK

Değişim sürecini yürüten CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalif isimler, atacakları adımları planlamayı sürdürüyor. Kurultayda delegeler tarafından aday gösterilmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden başka bir adayın daha yarışmasını beklediği ifade ediliyor. Bu ismin ise Meclis Grup Başkanı Özgür Özel olabileceği kaydediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısının ardından hız kazanan CHP’deki değişim sürecinde genel merkez yönetimi planlamalarını netleştirdi. Edinilen bilgiye göre yeniden aday gösterilmesi beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu kapsamda partililerle olan temasını artıracak. Parti örgütlerini MYK’de resmen kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, bu birimlerle ilişkisini yoğunlaştıracak. Hem mevcut hem de il ve ilçe kongrelerinin ardından şekillenecek yeni yönetimlerle sık sık temas kuracak. Genel merkez yönetimi, kurultay delegelerine de kimin tarafından olduğuna bakılmadan eşit mesafede yaklaşılacağını bildiriyor. Zaten Kılıçdaroğlu’nun yanında olan ya da değişim isteyen delegelere aynı şekilde yaklaşılacağı, iki tarafa da ilk kez ikna ediliyor gibi hitap edileceği ifade edildi.

Değişim toplantılarına katılan ve “görevinden istifasının istendiği” iddia edilen CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in atacağı adımların da netleşmeye başladığı öne sürüldü. Buna göre, adaylık konusunda tabanın kararını bekleyecek Özel, kurultayda yeterli imza ile aday gösterilip gösterilemeyeceğini Meclis çalışmaları başlamadan önce kuracağı temaslarla ölçecek. Özel, 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerinde ortaya çıkacak delege yapısına göre, Meclis Grup Başkanlığı’ndan istifa ederek yurt genelinde adaylık çalışması yürütebilir. Bu durumda Meclis’in yeni yasama döneminde CHP’de Grup Başkanlığı için seçim yapılacak. Özel’in adaylıktan vazgeçmesi durumunda ise bu görevini sürdüreceği ifade edildi.

İMAMOĞLU İÇİN BELEDİYE SEÇENEĞİ

Değişim çağrılarının öncüsü konumunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da kurultay süreci için kararını henüz vermediği kaydedildi. İmamoğlu’nun özellikle, kendi yerine başka birinin büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesi ve olası yenilgisi sonrası faturanın kendisine kesilmesinden endişe ettiği bildirildi. “Mesele sadece İstanbul değil” diyerek belediye başkanlığı dışındaki seçeneklere de açık olduğunu ifade eden İmamoğlu’nun da kurultay delegelerinin belirlenmesinin ardından son kararını vereceği, Kılıçdaroğlu’nun karşısında Özgür Özel’in adaylığını destekleyebileceği iddia ediliyor.

İKİ RUTİN TOPLANTI GERÇEKLEŞMEDİ

Zoom toplantısının sızdığı günden bu yana geçen 13 günlük sürede Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a katılım yasağı konulduğu ileri sürülen CHP Merkez Yürütme Kurulu iki rutin toplantısını iptal etti. MYK’nin geçen hafta PM toplantısı gerekçesi ile bu hafta ise şehir dışı görevlendirmeler nedeniyle rutin toplantısını gerçekleştirmediği bildirildi.