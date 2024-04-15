Gözler diğer teleferiklerde

Antalya’da bir kişinin ölümüne yedi kişinin yaralanmasına yol açan teleferik kazasına ilişkin rapor; bakım, onarım ve denetimdeki eksiklikleri ortaya koydu. Gözler şimdi ülkedeki diğer teleferiklerde.

HABER MERKEZİ

Antalya’da 23 saatlik teleferik felaketinin ardından yaşananlar sorgulanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait, iştirak şirketi ANET’in işlettiği meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanırken 7 kişi serbest bırakıldı.

Soruşturma sürerken hazırlanan bilirkişi raporu olaydaki zincirleme hataları da ortaya koydu. Ön raporda denetim ve bakım-onarımda kusurların bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda kazanın, deformasyona uğrayan cıvataların kopmasından kaynaklandığı belirtilirken, bakım sözleşmesinde yer almasına rağmen bağlama elemanlarının kontrolünün yapılmadığı da vurgulandı.

İş güvenlik uzmanları, elektrik ve makine mühendisleri tarafından kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda şu noktalara dikkat çekildi:

5 No'lu teleferik direğinin flanş bağlantılarını sağlayan cıvatalar kopmuş. Halat sisteminin üzerinden geçtiği makaralardaki nedeni bilinmeyen deformasyon var. Bu nedenle makara metal aksama sıkışmış ve çekme kuvveti cıvataların kopmasına yol açmış. İncelemede cıvatalardaki deformasyon çekme-kesmeye bağlı olduğu anlaşıldı.

Direk cıvataların yükü taşıyamayıp kopması sonucu devrilmiş.

2017 yılından itibaren tesise ait iş emri formlarının günlük tutulduğu görüldü. Ancak direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının tespiti ve malzeme yorulmasının dikkate alınarak cıvata, rondela, rulman vs. gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığı tespit edildi.

Direklerinin üzerindeki lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formları bulunmadı.

Bakım personelinden bazılarının mesleki yeterlilik belgeleri yok. Anet A.Ş. ile Megatower A.Ş. ile yapılan tesisin bakım ve işletme sözleşmesi İncelendi. Bazı evrakların eksik olduğu görüldü.

Antalya'da yaşanan kaza sonrası gözler diğer teleferiklere çevrildi. İzmir Balçova’da bulunan teleferik tesislerine yapılan ziyarette de büyük oranda azalmaya sebep oldu. Teleferiğe kalabalık binilmesinin tehlikeli olduğuna değinen ziyaretçi Hamdullah Avcı da, “Antalya'da arkadaşlarımız kaza yaşadı. Biz teleferiğe 8 kişi bindik. Bu doğru bir şey değil, korktum” dedi. Teleferiğe ailesiyle birlikte gelen bir diğer ziyaretçi Sevda Köroğlu, teleferik kazasından etkilendiğini fakat korkusunu yenerek teleferiğe bindiğini söyledi.

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‘Ayaklarınız yerden kesilecek’ sloganıyla 2017'de açılmıştı

AKP’li Menderes Türel’in başkanlığı döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tünektepe Teleferik 3 Şubat 2017’de hizmete açıldı.

Teleferik hakkında bazı veriler şöyle sıralanıyor: Menderes Türel “Teleferik 14 milyon 694 bin 818 TL’ye mal oldu, oldukça ekonomik bir rakam” demişti.

• Teleferiğin açılışı 'Ayaklarınız yerden kesilecek’ sloganıyla gerçekleştirildi.

• Teleferik açılışında ücreti kişi başı 15, iki kişi 20 TL olarak belirlendi.

• Teleferik Sarısu'dan 605 rakımlı Tünektepe'ye 9 dakikada ulaşıyor.

• Her biri 8 kişilik 36 kabiniyle saatte 1200 kişi taşıma kapasiteli.

• Kablo uzunluğu, 3 bin 604 metre

• İşletmesi ANET A.Ş. tarafından yapılıyor.

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174 kişi mahsur kalmıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2017 yılında hizmete giren teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunanlar metrelerce yükseklikten yere düştü. Memiş Enes Gümüş (54) yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan 174 kişi 23 saatlik operasyonla kurtarıldı. 2 bin 202 kişi görev yaptı.