Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını bugün açıklayacak. Faize ilişkin beklentiler genel olarak sabit kalması yönünde. Ancak Merkez Bankası'nın 250-500 puanlık sürpriz artışlar da yapabileceği öne sürülüyor. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutmuştu.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

TCMB, faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.

YABANCI UZMANLAR BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin yarınki faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı öngörüsünde bulunurken, bankanın iletişiminde "bekle-gör" politikasını uygulayabileceğini ve enflasyonda artış olması durumunda daha da sıkılaşmayı düşünebileceğini kaydetti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal AA muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemde enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprize rağmen TCMB'nin PPK toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit tutacağı tahmininde bulundu.

TCMB'nin faiz artırımı yoluyla doğrudan sıkılaşmanın önüne geçmeye çalışabileceğini belirten Drimal, bankanın iletişiminde bekle-gör politikasının nedenleri olarak son zamanlarda yapılan makro ihtiyati sıkılaştırma önlemleri ve ödemeler dengesinde beklenen iyileşme olabileceğini ifade etti.

Drimal, bununla birlikte olasılıkların 250 veya 500 baz puanlık başka bir faiz artışına doğru kaydığını aktardı. Şu an için TCMB'nin politika faizini 2024'ün geri kalanında yüzde 45'te sabit bırakabileceğini dile getiren Drimal, 2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim gelebileceğini vurguladı.

Drimal, "TL için kısa vadeli görünümün negatif ancak cari işlemler hesabındaki iyileşmenin ve beklenen yabancı para girişlerin hala muhtemel olduğunu görüyoruz. Bunlar da TL'nin 2. ve 3. çeyrekte güçlenmesine yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONDA ARTIŞ OLMASI DURUMUNDA MB DAHA DA SIKILAŞMAYI DÜŞÜNEBİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45'te tutmasının beklendiğini söyledi.

Ancak ileriki aylarda enflasyonda artış olması durumunda TCMB'nin para politikasını daha da sıkılaştırmayı ciddi olarak düşünmesi gerekebileceğini aktaran Matys, "Yatırımcılar, TCMB'nin kararı açıklandığında yayınlayacağı resmi açıklamada bu konuda yeni ipuçları arayacak." dedi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra sıkılaştırma adımları da yakından izlenecek.

TCMB, ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

Banka, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.