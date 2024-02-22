Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Uzmanlar ne bekliyor?

Piyasalarda gözler, bugün açıklanacak faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.

Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti. Bu mesaj, TCMB’nin seçimlere kadar ‘bekle-gör’ dönemine geçmesi olarak değerlendirildi.

YABANCI UZMANLAR NE DİYOR?

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini belirtti.

TCMB Başkanı Karahan, 8 Şubat'ta yaptığı enflasyon raporu sunumunda kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktararak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

"DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞLER OLABİLİR"

Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

Drimal, "Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR ENFLASYONLA MÜCADELEDE GÜVENCE ARAYABİLİR

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak" ifadelerini anımsatan Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.