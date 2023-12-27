Gözler Saray'da: Yeni asgari ücret hangi kalemleri ne kadar artıracak?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret maratonunda sona gelindi. İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle Beştepe’de bugün bir araya gelecek Erdoğan'ın, toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor. Yüzde 50 artış ihtimali üzerinde durulurken, asgari ücrete zam sonrası 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, engelli aylığı, doğum ve askerlik borçlanması gibi birçok kalemde de artış yaşanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

Edinilen bilgilere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücretin, 11.402 TL'lik 2023 asgari ücret üzerine getirilecek yüzde 50’lik zamla 17.103 TL seviyelerine getirileceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde tutarlar değişecek.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak. Şu andaki taban tutar 5365 TL, tavan tutar 10731 TL. Bunlar, asgari ücrete yüzde 50’lik bir artış yapılması durumunda, işsizlik maaşında taban 8048 TL’ye tavan ise 16 bin 096 TL’ye yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI DA YÜKSELİYOR

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek. Şu anda brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, yüzde 50’lik zam yapılması durumunda bu tutar 20 bin 121 TL’ye yükselecek.

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle, 3420.57 TL'den 5130.86 TL’ye yükselecek.

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkileyecek. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken bunun zam sonrası 513.06 TL’ye yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI NE OLACAK?

2680 TL olarak ödenen 65 yaş aylığı ise yüzde 50’lik bir zam sonrası 4 bin 20 TL olarak ödenecek.

Yeni asgari ücretle birlikte askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişecek. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yeni artışın yüzde 50 olması durumunda 214.62 TL’ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı da asgari ücretle bağlantılı olarak belirleniyor. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması durumunda, 2811 TL’ye çıkacak. 2811 TL olan tavan ücret de 4216.50 TL’ye çıkacak.