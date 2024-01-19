Gözlerini para bürüdü

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kapadokya Alan Başkanlığı, ücrete tabi başvurular ve sunulacak hizmetler karşılığı alınacak ücretlere ilişkin değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda tarifelere yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. Ticari film ve video çekimi günlük 9 bin 5 lira 99 kuruştan 14 bin 270 lira 89 kuruşa yükseldi. Ticari reklam filmi çekimlerinin saniyesi ise 25 bin 731 lira 40 kuruştan 40 bin 773 lira 98 kuruşa çıktı. Ticari Fotoğraf çekimleri günlük 514 lira 63 kuruştan 815 lira 48 kuruş oldu. Turizm amaçlı sportif faaliyet bulunan turizm işletmecilerin izin belgesi talebi 15 bin 181 lira 53 kuruştan 24 bin 56 lira 65 kuruşa yükseldi.

Yazılı görsel ve işitsel eserlere ilişkin başvurular fotoğraf çekimi saatlik 771 lira 94 kuruştan bin 232 lira 22 kuruş oldu. Film ve videonun dakikası ise 23 bin 158 lira 28 kuruş iken 36 bin 696 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Alan Başkanlığı’na yapılacak başvurular ve istenen hizmetlerin fiyat tarifesinde sit alanı derecesi değişikliği ücreti de yer alıyor. Geçen yıl sit alanı derecesi değişikliği 19 bin 298 lira 56 kuruşken şimdi 30 bin lira 580 lira 50 kuruş oldu. Yeni ücreti veren herkes doğal sit alanı ile ilgili sit derecesinin düşürülmesini ya da sınırlarında değişiklik talep edebilecek. Ayrıca plan değişiklikleriyle ilgili ise metrekare başına 15 lira ile 64 lira arasında fiyat belirlendi. Plan değişikliğine karşı geçtiğimiz dönem Ankara Mimarlar Odası tarafından dava açıldı.

PARA İADESİ YOK…

Ücret tarifesinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen tek yapıların tescil kaydının kaldırılması talepli başvuruların tarifesi ise 16 bin 309, 61 kuruş olarak açıklandı. Taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen tek yapıların işlev değişikliğini talep etmek için 7 bin 200 lira 99 kuruş vermek yeterli olacak. Eğer bu başvurularla ilgili olumsuz görüş çıkması durumunda da paraların iade edilmeyeceği belirtildi. Öte yandan bölgede madencilik taleplerine ilişkin başvurulardan da alanın hektar olarak büyüklüğüne bağlı olmak üzere 4 ila 40 bin lira arasında ücret ödenecek.