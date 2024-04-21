Göztepe, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, büyük avantaj elde etti.

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Göztepe, son 3 haftada Süper Lig için avantajını sürdürdü.

Ligde puanın 63'e çıkaran ikinci sıradaki sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 haftada Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK maçlarına çıkacak.

Göztepe'nin 31. hafta maçlarını bugün ve yarın oynayacak takipçileri Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ve Sakaryaspor'dan üçünün de puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileme ihtimali bulunuyor.

İzmir temsilcisi bu hafta Süper Lig vizesi alamasa da kalan 3 haftada alacağı 2 puan bile 2021-2022 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e dönmesine yetecek.