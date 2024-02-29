Gram altın fiyatında son durum

Dün 2049 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini yenileyen gram altın, saat 11.00 itibarıyla 2044 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, 3 bin 420 liradan, Cumhuriyet altını ise 13 bin 940 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 0,2 artışla 2 bin 44 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 420 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 940 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 0,4 primle 2 bin 40 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 37 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek, bugün ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

ÇEKİRDEK KİŞİSEL TÜKETİM FED'İ NASIL ETKİLEYECEK?

ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken, bankanın enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüyerek beklentilerin alında kaldı. Ülkenin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

ÜST ÜSTE 14 ÇEYREK BÜYÜME

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyüme kaydetmiş oldu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcılar tarafından izleneceğini ifade etti.