Gram altın güne nasıl başladı?
Seçimlerin ardından yükselişe geçen altının gramı yeni güne 2 bin 358 liradan başladı. Çeyrek altın ise 3 bin 943 liradan işlem görüyor.
Altının gramı, yerel seçimler ve ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından yükselişe geçti.
Altının gram fiyatı, güne 2 bin 358 liradan başladı.
Ons altının fiyatı 2 bin 296 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 3 bin 943 liradan işlem görüyor.