Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı yeni, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1897 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 01.12.2023 10:44 Giriş: 01.12.2023 10:44

Güncelleme: 01.12.2023 10:46 Kaynak: AA

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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1897 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1888 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1897 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 41 dolarda bulunuyor.