Gram altın tarihi zirvesine yakın

Tüm zamanların zirvesini dün 1857 liraya çıkaran gram altın, saat 10.10 itibarıyla 1853 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1853 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 1853 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, dün ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların zirvesini 1857 liraya çıkarmıştı.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin dolar seviyesinde bulunuyor.