Gram altın tarihi zirvesine yaklaştı
Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 1.844 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının zirvesi 1846 lirada bulunuyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.844 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 1.828 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,9 yükselişle 1.844 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altının zirvesi 1846 lirada bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3.030 liradan, Cumhuriyet altını 12.390 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.990 dolar seviyesinde bulunuyor.