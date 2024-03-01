Gram altın yeniden rekor kırdı
Dün 2044 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2062 lira seviyesine yükselerek rekor yeniledi.
Gram altın, ayın ilk gününe rekor seviyede başladı.
Dün 2044 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2062 lira seviyesine yükselerek rekor yeniledi.
Altının gramı saat 09.37 itibarıyla 2060 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altını, 3474 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 293 liradan satılıyor.