Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 1961 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 1950 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.