Gram altında hızlı yükseliş sürüyor

Altının gram, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0.80 artışla 1970 liradan işlem görüyor. Gram altın, dün 1961 lira seviyesine çıkmıştı.

Serbest piyasada altının gram fiyatında yükseliş sürüyor.

Altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 sıralarında yüzde 0.80 yükselişle 1970 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın yüzde 0.15 artışla 3 bin 342 liradan, cumhuriyet altını ise yüzde 0.18 yükselişle 13 bin 331 lira seviyesinde.

Dün güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,7 artışla 1961 lira seviyesine çıkmıştı.

Altını ons fiyatı ise yüzde 0.44 ile 2 bin 36 dolar seviyesinde dengelendi.