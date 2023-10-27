Gram altında rekor üstüne rekor!

Dün (26 Ekim) 1.808 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının gramı güne 1.800 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde rekor seviyesini yenileyerek, 1826 lirayı gördü.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.826 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 artışla 1.797 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı saat 12.30 itibarıyla 1.801 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.987 liradan, Cumhuriyet altını 12.023 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 1990 DOLAR SINIRINDA

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail-Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.