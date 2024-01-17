Gram altında sert düşüş!
Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller'den gelen açıklamalar ve Çin'den gelen verilerin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Değer kaybeden altının gramı, 1955 liradan işlem görüyor.
Kaynak: AA
ABD ve Çin'den gelen zayıf verilerin etkisiyle dolar küresel para birimleri karşısında son 1 ayın zirvesine yükselirken altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1955 lira seviyesinde işlem görüyor.
Önceki gün (15 Ocak) altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 yükselişle 1987 liradan tamamladı. Dün değer kaybetmeye başlayan altının gramı 1983 lira seviyesine kadar geriledi.
Bugün değer kaybı hızlanan gram altın, 1.955 liradan işlem görüyor.
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