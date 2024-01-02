Gram altında yeni rekor: Tarihi seviyeyi gördü!

2023 yılında yüzde 78 yükselişle en çok yükselen yatırım enstrümanı olan gram altın yeni yıla da rekorla başladı. Gram altın 2024'ün ilk işlem gününde Kapalıçarşı'da 2059 liraya ulaştı. Altının gramı, saat 10.07 itibarıyla 1979 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 02.01.2024 10:07 Giriş: 02.01.2024 10:07

Güncelleme: 02.01.2024 10:18 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından Kapalıçarşı'da saat 08:40 civarında 2059 lira ile tarihi yüksek seviyeyi gördü. Gram altın, saat 10.07 itibarıyla 1979 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.330 lira, Cumhuriyet altını 13.282 liradan fiyatlanıyor. Ons altın ise 2 bin 74 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin 21 ayın zirvesinde Dolar/TL, yılın ilk işlem gününde rekor seviyeye yakın